vor 16 Min.

Punkerin kämpft gegen Vamp um stolzen Grafen

Mit Heinrich von Kleists „Das Käthchen von Heilbronn“ versetzte das Landestheater Schwaben sein Publikum in Babenhausen in Spannung.

Das Landestheater Schwaben hat Heinrich von Kleists berühmtes Werk adaptiert – in Babenhausen gab es dafür viel Beifall.

Von Claudia Bader

Findet die Heirat statt oder doch nicht? Welche Braut führt der Graf vom Strahl letztendlich zum Altar? Als Käthchen von Heilbronn und ihre Rivalin Kunigunde von Thurneck im entscheidenden Moment ganz unerwartet die Bühne des Theaters am Espach verlassen, bleiben diese Fragen offen. Die zahlreichen Besucher, die das im Rahmen der Babenhauser Kulturtage vom Memminger Landestheater Schwaben (LTS) aufgeführte Ritterschauspiel „Das Käthchen von Heilbronn oder Die Feuerprobe“ von Heinrich von Kleist (1777 bis 1811) erlebten, mussten sich eine eigene Antwort suchen.

In einer modernen, szenischen dichten Interpretation des berühmten Werks von Kleist hatten die Akteure ihr Publikum zuvor mehr als 100 Minuten lang pausenlos in atemberaubende Spannung versetzt – und zwischendurch auch amüsiert. Denn LTS-Intendantin Kathrin Mäder hat das rätselhafte Ritterspektakel aus dem 19. Jahrhundert mit allen Mitteln der zeitgenössischen Bühnenkunst als modernes, magisches Spiel um Sein und Schein inszeniert, bei dem sechs Figuren in unsicheren Zeiten mit großer Sehnsucht nach Identität suchen.

Die Handlung der Liebesgeschichte, die als eine der schönsten und zugleich eigenartigsten der deutschen Theaterliteratur gilt: Das 16-jährige eigensinnige Käthchen (Miriam Haltmeier im Punk-Look) verlässt seinen strengen Vater (André Stuchlik), um dem Grafen Wetter vom Strahl (Tobias Loth), – von jenem hat es in einer Silvesternacht geträumt – trotz schlechter Behandlung, unbeirrt zu folgen.

Spannend ist der Moment, in dem Käthchen auf ihre intrigante Rivalin Kunigunde von Thurneck (Claudia Frost als Vamp) trifft. Die Frauen erkennen in der jeweils anderen für einen kurzen Moment eine Vertraute, da beide sich der rauen Männerwelt anpassen müssen. Doch da enden die Gemeinsamkeiten auch schon: Als es um den begehrten Mann geht, möchte Kunigunde ihre Rivalin in den Tod schicken. Als ihr ehemaliger, eifersüchtiger Verlobter (Fridjof Stolzenwald) die Burg anzündet, bittet Kunigunde Käthchen, einen Schenkungsbrief aus den Flammen zu holen.

Glücklicherweise wird das Mädchen von einem himmlischen Wesen (Sandro Sutalo) gerettet. Als der Graf vom Strahl die Intrige erkennt und erfährt, dass Käthchen eine uneheliche Tochter des Kaisers ist – von der auch er in der Silvesternacht geträumt hat – möchte er das Mädchen zur Frau nehmen.

Der Hochzeitsszene scheint eigentlich nichts mehr im Weg zu stehen …

Dass diese Aufführung von den Besuchern mit lang anhaltendem Applaus belohnt wurde, lag vor allem an der großartigen Leistung der Akteure. Mit kraftvoller Sprache gaben sie Einblick in die Gefühlslage der Figuren, die Szenenwechsel wurden von eindringlicher Musik begleitet und das Bühnenbild war stimmungsvoll gestaltet.

Themen Folgen