Quad-Fahrer kracht in Herrenstetten in geparktes Auto

Ein Quad-Fahrer ist im Altenstadter Ortsteil Herrenstetten von der Straße abgekommen. Nun muss er mit Konsequenzen rechnen.

Ein Unfall hat sich am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr in Herrenstetten ereignet. Ein 33-Jähriger kam mit seinem Quad von der Jedesheimer Straße ab. Er kollidierte zunächst mit einem Zaun und schleuderte dann gegen ein geparktes Auto. Der Grund für den Unfall dürfte die Alkoholisierung des Quad-Fahrers gewesen sein, teilt die Polizei mit. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,10 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und behielten den Führerschein des Mannes ein. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 4200 Euro. (AZ)

Lesen Sie auch: