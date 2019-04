vor 20 Min.

Radeln mit Landrat Thorsten Freudenberger

Bürger können mit dem Landrat Thorsten Freudenberger nach Roggenburg radeln.

„Rauf aufs Rad!“ heißt es am Samstag, 13. April, in Weißenhorn: Um 13 Uhr eröffnet Landrat Thorsten Freudenberger auf dem Schlossplatz offiziell die Radelsaison auf dem Fernradweg Donau-Täler. Fahrradfahrer können sich an diesem Tag einer geführten Tour von Weißenhorn nach Roggenburg anschließen.

Erstmal geht es nach Gannertshofen

Die 32 Kilometer lange Rundtour führt über Gannertshofen zum Mühlenweiher in Nordholz. Nach einer Pause geht es weiter über Christertshofen auf dem Donau-Täler-Radweg zum Prämonstratenser-Kloster Roggenburg. Nach einer Kaffeepause und einer kostenlosen Führung durch die Klosterkirche und das Kloster erfolgt gegen 17.30 Uhr die Rückfahrt.

Gemeinsame Veranstalter des „Anradelns“ sind der Verein Donautal aktiv, die Stadt Weißenhorn sowie die Regionalentwicklung und die Tourismusförderung des Landkreises Neu-Ulm. (az)

Anmeldeschluss für die geführte Rundtour ist Freitag, 5. April, unter tourismus@donautal-aktiv.de, Telefon 07325/95 101 10. Weitere Infos unter www.donautaeler.com.

Themen Folgen