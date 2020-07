vor 37 Min.

Radeln mit dem Landrat

Finale der Aktion Stadtradeln

Zum Abschluss der Aktion Stadtradeln im Landkreis Neu-Ulm gibt es eine Radtour mit Landrat Thorsten Freudenberger am Freitag, 24. Juli. Start ist um 16.15 Uhr am Bahnhof in Weißenhorn. Die Tour hat die Radwandergruppe des ASV Bellenberg zusammengestellt.

Die Tour führt von Weißenhorn an der Roth entlang über Erbishofen und Volkertshofen nach Pfaffenhofen. Von dort geht der Weg mit einem leichten Anstieg nach Marien-fried, Beuren und Niederhausen nach Oberhausen. Die Fahrt führt durch das Bibertal über Biberachzell und Biberach hinauf zum Kloster Roggenburg. In der Roggenschenke in Roggenburg besteht die Möglichkeit zur Rast, bevor die Rückfahrt zum Weißenhorner Bahnhof angetreten wird. Gegen 20 Uhr wird die Gruppe voraussichtlich wieder am Bahnhof in Weißenhorn ankommen. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen beschränkt. Für die Tour bitte unbedingt einen eigenen Mund-Nasen-Schutz sowie eine eigene Warnweste mitbringen. Die Einhaltung der aktuellen Hygienebestimmungen sowie Bestimmungen anlässlich der Corona-Pandemie sind Voraussetzung für die Teilnahme. (az)

Anmeldung ist erforderlich bis spätestens 22. Juli bei der Fahrradbeauftragten des Landkreises, Antonia Gordt, unter antonia.gordt@lra.neu-ulm.de oder telefonisch 0731/ 7040-3221. Bei unsicheren Wetter-bedingungen ist am Freitag, 24. Juli, eine automatische Ansage unter der Rufnummer 07306/95 44 87 geschaltet, ob die Tour stattfinden kann.

