vor 36 Min.

Radfahrer in Vöhringen angefahren und verletzt

In Vöhringen wurde ein Radfahrer von einem Autofahrer angefahren.

Ein 17-Jähriger ist in Vöhringen von einem Auto gestreift worden und gestürzt. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Ein 17-Jähriger ist am Dienstagnachmittag mit seinem Fahrrad in der Robert-Bosch-Straße in Vöhringen unterwegs gewesen. Als ein Autofahrer aus einer Grundstücksausfahrt auf die Straße einbiegen wollte, übersah er den bevorrechtigten Radfahrer. Wie die Polizei mitteilt, kam es zur Kollision.

Der 17-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 1.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

