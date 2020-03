vor 50 Min.

Radfahrer muss Auto ausweichen und stürzt

Leichte Verletzungen hat sich am Sonntagnachmittag ein Radfahrer in Buch zugezogen.

In Buch ist am Sonntag ein Radfahrer verletzt worden. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Leichte Verletzungen hat sich am Sonntagnachmittag ein Fahrradfahrer bei einem Unfall in Buch zugezogen. Den Unfallhergang schildert die Polizei wie folgt: Eine 73 Jahre alte Autofahrerin war auf der Unterrother Straße in südlicher Richtung unterwegs. Als sie an einem ordnungsgemäß geparkten Auto links vorbeifahren wollte, übersah sie im Gegenverkehr einen Fahrradfahrer.

Zwischen Auto und Fahrrad kam es zu keiner Berührung

Der Mann musste deshalb ausweichen und stürzte. Er begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden, der auf 150 Euro geschätzt wird. Zwischen dem Auto der 73-Jährigen und dem Fahrrad kam es aber zu keiner Berührung. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (az)

