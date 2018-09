vor 17 Min.

Radfahrer prallen auf Radweg frontal zusammen

Auf dem Radweg war wohl zu wenig Platz: Zwei Radfahrer sind am Freitag bei Illertissen zusammen gestoßen. Wie es dazu kam.

Zwei Radfahrer sind am Freitagmittag auf einem Radweg beim Auwald bei Illertissen zusamen gestoßen, einer wurde dabei verletzt. Wie die Polizei mitteilt, waren zwei 12-jährige Schüler auf ihren Velos von Illertissen nach Dietenheim unterwegs. Einer hakte sich beim anderen ein, so dass sie fast nebeneinander fuhren und den Weg so verengten.

Rennradfahrer kollidiert mit Schüler

Ein entgegenkommender 58-jähriger Rennradfahrer stieß mit dem Buben zusammen, der sich bei seinem Freund angehängt hatte. Beide stürzten zu Boden, wobei sich der Rennradfahrer am Kopf verletzte. E wurde ins Krankenhaus nach Weißenhorn gebracht. Der Schüler blieb körperlich unversehrt. Das Rennrad wurde bescjädigt, teilt die Polizei weiter mit. (az)

Auf den Illertisser Straßen hatte die Polizei zuletzt viel zu tun: Es ereigneten sich mehrere Unfälle: Auf Illertisser Straßen kracht es gleich mehrfach.

