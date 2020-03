11:54 Uhr

Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Wegen einer Unebenheit im Boden verlor ein Fahrradfahrer das Gleichgewicht und stürzte.

Schwere Verletzungen hat sich ein 65 Jahre alter Radfahrer am Montagvormittag bei einem Sturz in Buch zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Senior auf dem Gehweg der Obenhauser Straße in südlicher Richtung. Dabei verlor er wegen einer Unebenheit auf dem Boden die Kontrolle über sein Fahrrad, streifte mit dem Lenker einen Gartenzaun und stürzte. Der Schwerverletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (az)

