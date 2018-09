17:42 Uhr

Radfahrerin (85) stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Die Rentnerin hat beim Überqueren der Straße einen herannahenden Pkw übersehen

Von Wilhelm Schmid

Tödlicher Unfall auf der Staatsstraße 2018 zwischen Illertissen und Obenhausen: Nach Angaben der Polizei war am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr eine 85-jährige Frau aus Buch mit ihrem E-Bike auf der Obenhauser Straße in Illertissen unterwegs. Sie wollte anschließend die Staatsstraße 2018 überqueren, um auf dem Weg durch das Ried in Richtung Buch zu fahren. Beim Überqueren der Fahrbahn übersah sie einen von Illertissen kommendes Auto. Die 54-jährige BMW-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und erfasste die Radlerin frontal. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Der Notarzt hatte zuvor vergeblich versucht, sie zu reanimieren. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Die Straße musste rund Stunden lang gesperrt werden.Die Polizei sucht nach Zeugen.

