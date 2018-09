20:00 Uhr

Radler mit knapp drei Promille unterwegs

Ein Mann ist am Samstag betrunken durch Pfaffenhofen geradelt - ihn erwartet nun eine Anzeige.

Deutlich zu viel getrunken hat ein 48-jähriger Fahrradfahrer. Er war mit knapp drei Promille in Pfaffenhofen unterwegs. Wie die Polizei meldet, wurden Beamte am späten Samstagnachmittag wegen eines Radfahrers gerufen, der sichtlich alkoholisiert auf der Straße unterwegs war. Der 48-Jährige stürzte und fuhr dann in extremen Schlangenlinien weiter. Als die Streife ihn anhalten wollte, fuhr er fast mit dem Fahrrad in den Streifenwagen. Ein erster Atemalkoholtest zeigte, dass der Mann annähernd drei Promille Alkohol intus hatte. Somit wurde bei ihm eine Blutentnahme im Krankenhaus Weißenhorn durchgeführt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Bei Fahrradfahrern, die mit einer Alkoholisierung von mehr als 1,6 Promille im Straßenverkehr unterwegs sind, liegt eine Straftat vor, teilt die Polizei mit. (az)

