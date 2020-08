12:13 Uhr

Radlerin prallt gegen Auto und wird in Maisfeld geschleudert

Nach einem Unfall war nahe Kirchberg ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Eine Radfahrerin war in ein Auto gekracht und wurde schwer verletzt.

Eine Radfahrerin ist am Sonntag in ein Auto gekracht. Die Frau war gegen 13.15 Uhr auf dem Radweg zwischen Kirchberg und Dettingen unterwegs. Sie wollte die Straße überqueren. Dort fuhr ein Skoda von Kleinkellmünz in Richtung Kirchberg. Die 53-jährige Radlerin fuhr los und prallte gegen das Auto. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte die Frau in ein Maisfeld, wo sie schwer verletzt liegen blieb. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik. Die Autofahrerin wurde nicht verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den Fahrzeugen auf ungefähr 5500 Euro. Der genaue Unfallhergang wird nun ermittelt. (az)

