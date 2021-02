12:00 Uhr

Radmuttern an Lkw in Illertissen gelockert: 6000 Euro Schaden

Ein Unbekannter hat auf dem Gelände einer Firma in Illertissen an einem Lastwagen Radmuttern gelockert. Das führte zu einem hohen Schaden am Fahrzeug.

Ein Unbekannter hat sich auf einem Firmengelände in Illertissen an einem Lastwagen zu schaffen gemacht. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Gelockerte Radmuttern, die zunächst nicht bemerkt wurden, haben zu einem erheblichen Schaden an einem Lastwagen eines Illertisser Unternehmens geführt. Ein bislang unbekannter Täter hatte sich zuvor an dem Fahrzeug zu schaffen gemacht.

Im Tatzeitraum von Freitag, 22. Januar, 18 Uhr, bis Mittwoch, 27. Januar, 7 Uhr, hat ein Unbekannter nach Angaben der Polizeiinspektion Illertissen auf dem Gelände einer Agrartechnikfirma in der Von-Helmholz-Straße in Illertissen an einem Lkw die Radmuttern gelockert. Da dies erst nach einigen Hundert Kilometern Fahrt bemerkt wurde, entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 6000 Euro am Lastwagen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Illertissen zu melden. Diese hat die Telefonnummer 07303/96510. (AZ)

