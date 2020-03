Räte diskutieren: Wie viel Tempo 30 soll es sein?

Aktueller Stand: Derzeit befinden sich laut Verwaltung in folgenden Gebieten in Babenhausen Tempo-30-Zonen: Am Espach (am Kreisseniorenwohnheim und an der Jugendbildungsstätte); Griesbachstraße (mit Kindergarten), Evangelikreuz; an der Schule (Schönblick, Pestalozzistraße, Jahnstraße); am Lindenberg/Im Tafelmahd (mit Kindergarten); Gerhart-Hauptmann-Straße; am Weinrieder Feld (Tempo-20-Zone).