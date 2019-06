vor 57 Min.

Räte wollen Babenhauser Feldwege prüfen

Die Feldwege in und um Babenhausen sollen geprüft werden. Die Frage: Werden sie den heutigen Anforderungen noch gerecht?

Die Räte in Babenhausen wollen die Feldwege in und um die Marktgemeinde prüfen. Die Frage soll lauten: Werden die Strecken den heutigen Anforderungen noch gerecht? Josef Deggendorfer (Freie Wähler) regte dies an. Er dachte an die Veränderungen in der Landwirtschaft, etwa was die Größe der Maschinen anbelangt. Außerdem spielten die Wege auch für die Naherholung der Bürger eine Rolle.

Das Thema Feldwege kam zur Sprache, weil den Markt Babenhausen eine Anfrage aus der Nachbarschaft erreichte. Die Kommune sollte Stellung nehmen zu einem Kernwegenetzkonzept, das von mehreren Kommunen im Landkreis Neu-Ulm stammt, darunter zum Beispiel Illertissen, Buch, Oberroth und Osterberg. Sie haben sich zur Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) Iller-Roth-Biber zusammengeschlossen und ein gemeinsames Konzept zur interkommunal abgestimmten Entwicklung ihres Raumes veranlasst. Ein Bereich betrifft die landwirtschaftliche Infrastruktur. Ziel ist es, die ländlichen, häufig genutzten Wege langfristig an die künftigen Anforderungen anzupassen und entsprechend auszubauen. Die Gemeinden wollen damit etwa auf den Strukturwandel in der Landwirtschaft reagieren. Fachlich und finanziell begleitet wird der Prozess durch das Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben.

Babenhausen wurde einbezogen, da ein Weg von Oberroth in Richtung Unterschönegg betroffen ist. Die Gemeinden im Nachbarlandkreis baten darum, mögliche Problemstellungen oder geplante Maßnahmen der Unterallgäuer Kommune zu erfahren.

Rat Andreas Birk (CSU) fragte nach etwaigen Plänen, den Weg auf Babenhauser Flur ebenfalls auszubauen, um einen Verbindungsweg zu schaffen. Dies blieb in der Sitzung offen. Zweiter Bürgermeister Dieter Miller (Freie Wähler) regte an zu prüfen, ob auch Babenhausen und eventuell umliegende Gemeinden für eine ähnliche Förderung in Betracht kämen. Ihm fielen auf Anhieb Wege ein, die sich aus seiner Sicht für einen Ausbau eigneten, beispielsweise die Verlängerung der Fabrikstraße. Deggendorfer schlug vor, im Bauausschuss jene Wege zusammenzutragen, an denen Handlungsbedarf bestehe. (stz)

