Rätsel um bemalten Hydranten ist gelöst

In Babenhausen zieht seit Kurzem ein Kunstwerk am Straßenrand Blicke auf sich. Dahinter verbirgt sich eine Familiengeschichte.

Von Claudia Bader

Das Rätsel um den bemalten Hydranten in Babenhausen ist gelöst: Der Künstler, oder besser: die Künstlerin, ist nicht länger unbekannt. Wie berichtet, können die Anwohner des Akazienwegs, Spaziergänger und Autofahrer seit Kurzem einen bemalten Hydranten am Straßenrand bewundern. Ein buntes Bild ist auf ihn gepinselt: blauer Himmel und Schäfchenwolken, ebenso eine Ansicht der Pfarrkirche St. Andreas und des Fuggerschlosses. Im Vordergrund ist ein Spaziergänger zu sehen, der ein Kind an der Hand hält. „Das soll ich mit meiner Enkelin Leila sein“, sagt Alois Herz.

Der Babenhauser löst auf, wer die Urheberin des Kunstwerks ist: seine Schwiegertochter Melissa. Herz erzählt, dass die Ehefrau seines in den USA lebenden Sohnes Andreas im Sommer einige Monate in Babenhausen verbracht habe. Um die Heimat ihres Ehemannes kennenzulernen, sei die unternehmungslustige junge Mutter – die ein Kunststudium absolviert habe – viel mit ihrer kleinen Tochter herumgereist. „Als Melissa in Boos einen zur Trachtenfrau umgestalteten Hydranten entdeckt hat, war sie voll begeistert“, sagt Alois Herz.

Ein Wunsch wurde erfüllt

Um seiner Schwiegertochter einen Wunsch zu erfüllen, hat der Babenhauser beim Bauamt der Marktgemeinde nachgefragt. „Wir erhielten die Erlaubnis, den Hydranten am Akazienweg künstlerisch gestalten zu dürfen. Und Melissa konnte ihr bereits auf Papier gemaltes Lieblingsmotiv, das Fuggerschloss mit der Pfarrkirche St. Andreas, verewigen“. Zwei ganze Tage lang sei die 35-Jährige konzentriert mit Pinsel und Farbe vor dem Hydranten gelegen. Ihr vollendetes Kunstwerk habe sie mit der Aufschrift „Opa & Leila Melissa Herz“ signiert.

Wie viele Anwohner findet auch Bürgermeister Otto Göppel die Verschönerung der Armatur, die vor allem für die Feuerwehr zur Wasserentnahme wichtig ist, sehr gelungen. „Es ist bewundernswert, wenn sich jemand so etwas einfallen lässt und so toll umsetzt“, sagt er.

