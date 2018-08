vor 17 Min.

Rätselhafte Flugmanöver über der Region

Ein Illertisser beobachtet, wie ein militärischer Verband stundenlang Runden am Himmel dreht. Angeblich holländische Streitkräfte. Was es damit auf sich hat.

Von Jens Carsten

Es schon erstaunlich, was im Luftraum über der Region so alles unterwegs ist: Zu dieser Überlegung gelangt ein Illertisser, der kürzlich merkwürdige Beobachtungen gemacht hat. Von seiner Terrasse aus entdeckte er am frühen Abend mehrere Flugzeuge am Himmel, die in einem Verband unterwegs waren und das recht niedrig. Das habe man hören können: „Da waren ziemlich Brummer dabei“, schildert der Illertisser sein Erlebnis. Seinen Namen möchte er lieber nicht in der Zeitung lesen. Mehrfach hätten die Jets Illertissen und die Umgebung überflogen. Beim fünften Mal zückte der Mann schließlich seinen Fotoapparat. (Lesen Sie dazu auch: Sprung im Glasdach: Bürger macht Düsenjäger verantwortlich ).

Es entstand ein Bild von einem Tankmanöver. Es muss sich um Militärflugzeuge handeln, folgerte der Illertisser und schaute in einer App nach, die Flugbewegungen anzeigt. Demnach war an dem Tag ein Verband der holländischen Luftstreitkräfte unterwegs. Angezeigt wurde eine Maschine vom Typ McDonnell-Douglas KDC10, die als Tankflugzeug verwendet wird.

Der Illertisser schaute ganz genau hin: Zehn Runden drehte der Verband über der Region, bevor er abdrehte und um 21.43 Uhr in Eindhoven im Süden Hollands landete, wo er laut App um 19.10 Uhr gestartet war. Aus Sicht des Bürgers stellt sich die Frage, warum das holländische Militär Übungen in Süddeutschland abhält.

Es sei doch viel günstiger und spritsparender, über der Nordsee zu fliegen – und die Schadstoffe im eigenen Luftraum zu lassen. Zumal so mancher Illertisser durch den örtlichen Flugbetrieb schon genug geplagt werde, betont der Mann. (Mehr darüber: Fliegerei im Flüsterton: Die Maschinen sind leiser, der Ärger bleibt ).

Militärischer Flugbetrieb sei über ganz Deutschland zulässig: Das stellt ein Sprecher des Luftfahrtamts der Bundeswehr auf Anfrage unserer Redaktion fest. Betankungsflüge gehörten „zum Einsatzspektrum der Bundeswehr und seiner Nato-Partner (...) (und) müssen im Routineflugbetrieb geübt werden“. Das erfolge in festgelegten Gebieten im Bundesgebiet, aber auch in europäischen Nachbarstaaten. Die Flugrouten haben klingende Namen: Auf einer mitgeschickten Karte sind Titel wie „Virgin“, (Rheinland-Pfalz und Saarland), „Angie“ (Baden-Württemberg) und „Jojo“ (Nordrhein-Westfalen) zu lesen. Die über der Region heißen „Gretchen“ und „Gretchen Low“ – wohl weil dort tief geflogen wird, so wie der Bürger das beobachtet hat.

Zu einem schnellen Kraftstoffablass wie er zuletzt andernorts Thema war, komme es nur bei Notverfahren, sagt der Bundeswehrsprecher weiter. Das solle eine sichere Landung ermöglichen, stehe aber „in keiner Verbindung mit der Übung von Betankungsvorgängen“.

Der Illertisser sagt dazu: „Bleibt nur zu hoffen, dass der Tanker nicht mal vergisst den Schlauch anzuschließen.“ Er wird den Himmel sicher weiter fest im Blick behalten.

