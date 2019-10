vor 44 Min.

Rätselhafter Pilz ist identifiziert

In einem Garten in Au sprießen unbekannte Gewächse. Auch Experten waren ratlos. Jetzt steht deren Identität fest.

Lange hat Lilo Singer aus Au gerätselt, welch seltsames Gebilde in ihrem Garten wächst. Selbst Experten wurden aus den von ihr angefertigten Fotos nicht schlau. Deshalb hatte unsere Zeitung ihre Leser um Hinweise gebeten. Nun gibt es scheinbar eine Erfolgsmeldung: Das Gewächs ist identifiziert, schreibt Singer in einer E-Mail an unsere Redaktion.

Rätselhafter Pilz: Identität steht wohl fest

Zu 99 Prozent handele es sich um eine sogenannte Herbstlorchel beziehungsweise eine „Krause Lorchel“. Inzwischen würden in dem Garten bereits drei Exemplare wachsen, schreibt Singer. Und fügt hinzu: „Es ist schön, wenn immer wieder Spaziergänger bei unserem Garten Halt machen und nach dem Pilz fragen.“ (caj)

