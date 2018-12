06:00 Uhr

Rätselhafter Unfallschaden beschäftigt die Polizei

Ein junger Mann behauptet, ein Fremder habe in Au sein Auto für eine folgenreiche Spritztour missbraucht.

Eine 23-jähriger Mann hat am Sonntagabend Anzeige erstattet, weil ein Unbekannter sein Auto verwendet und damit einen Unfall verursacht haben soll. Dies meldet die Polizei Illertissen. Als der Besitzer am Sonntagabend in der Langen Straße in Au zu seinem blauen VW-Polo zurückkehrte, stellte er einen massiven Unfallschaden fest. Dessen Herkunft konnte er sich nicht erklären.

Auto in Au wurde stark beschädigt

Die Tatumstände sind laut Polizei derzeit völlig unklar. Das Auto ist an der rechten Fahrzeugseite stark beschädigt. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Die Polizei sucht nach einem möglichen Unfallort im Großraum Illertissen und nach Zeugen (Telefon 07303/96510). (az)

