15:00 Uhr

Randale: Angestellter wütet in Liefer-Service

Ein Eindringling hat in einem Bringdienst für Essen in Vöhringen gewütet. Es gab wohl einen Grund dafür.

Ein zunächst unbekannter Täter hat in der Nacht zum Montag in einem Liefer-Service in der Memminger Straße in Vöhringen randaliert. Die Tat ereignete sich nach Ladenschluss, zunächst war deren Hintergrund nicht klar. Wie die Polizei mitteilt, schlug der Täter eine Fensterscheibe ein und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten der Gaststätte. Dort wütete er weiter und beschädigte diverses Inventar. Noch in der Nacht wurde der Pächter auf den Schaden aufmerksam und verständigte die Polizei.

Polizei: Einbruch kann ausgeschlossen werden

Ein Einbruch konnte schnell ausgeschlossen werden. Der Pächter hatte am Vorabend Streit mit einem Angestellten. Die polizeiliche Überprüfung eines jungen Mannes führte laut Polizei schnell zur Klärung des Vorfalls: Der Angesprochene bestritt auf Vorhalt durch die Beamten zwar die Tat - allerdings gilt er aufgrund der gesicherten Spuren am Tatort als der Randalierer. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Zudem wird er für den entstandenen Schaden von etwa 3500 Euro aufkommen müssen. (az)

Weitere aktuelle Fälle aus dem Blaulicht-Report:

Themen Folgen