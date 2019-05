12:00 Uhr

Raritäten im Alltag: Kabarett mit Stephan Zinner in Babenhausen

Es gibt noch Karten für die Veranstaltung im Espach-Theater.

Das Leben läuft meist nicht nach Plan – aber das ist gar nicht schlimm: Diese Botschaft vermittelt Kabarettist Stephan Zinner im Programm „Raritäten“. Am Samstag, 1. Juni, gastiert er im Rahmen der Babenhauser Kulturtage im Theater am Espach. Beginn seines Auftritts ist um 19.30 Uhr. Es gibt noch Karten für diesen Abend, an dem es gewiss viel zu lachen gibt.

War früher alles besser? Auf keinen Fall, findet Zinner. Die Zeiten ändern sich eben. Doch ein paar Dinge vermisst der Chiemgauer dann doch. Und so macht er sich mit dem Publikum auf die Suche nach Seltenem, Wertvollem, Liebgewonnenem. Auch aktuelle Themen streift Zinner, der als Söder-Darsteller vom Nockherberg bekannt ist. Das Genre ist Musikkabarett – und so wird das eine oder andere Lied angestimmt. Karten gibt es im Vorverkauf (Telefon 08333/93246) und an der Abendkasse.

Die IZ verlost zudem einmal zwei Karten. Wer sein Glück versuchen will, sendet eine E-Mail mit dem Kennwort „Babenhauser Kulturtage“ an: gewinnspiel@illertisser-zeitung.de oder wirft eine Karte in den Briefkasten der Redaktion (Marktplatz 11, Illertissen) ein. Einsendeschluss ist Freitag, 31. Mai, 10 Uhr. Der Name des Gewinners wird in der Zeitung veröffentlicht (die Teilnehmer erklären sich einverstanden damit, dass Name und Wohnort abgedruckt werden). Die Karten werden an der Abendkasse hinterlegt. (stz)

