Rasierklinge gezückt: Streit in Gemeinschaftsunterkunft eskaliert

Was mit einer Rangelei beginnt, endet in Vöhringen mit drei Verletzten - und einem Einsatz für die Polizei.

Was zunächst nach einem normalen Streit ausgesehen hat, hat sich in einer Gemeinschaftsunterkunft in Vöhringen schnell zu einer Rangelei mit mehreren Verletzten entwickelt. Ein Mann zückte während der Rauferei sogar eine Rasierklinge – und schnitt seinem Kontrahenten in die Wange.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Montagabend in einer Gemeinschaftsunterkunft an der Industriestraße. Zwei Männer, die dasselbe Zimmer bewohnten, stritten. Doch der Streit eskalierte – es wurde nach und nach immer heftiger, bis beide Asylbewerber schließlich aufeinander einschlugen. Während der Schlägerei zückte einer der beiden, ein 25-Jähriger, offenbar eine Rasierklinge und schnitt seinem Zimmergenossen in die linke Wange. Die Wunde ist laut Polizei etwa 15 Zentimeter lang.

Rauferei endet mit einer 15 Zentimeter langen Schnittwunde

Allerdings konnte Schlimmeres verhindert werden: Denn ein weiterer Bewohner griff beherzt ein und konnte die beiden Männer voneinander trennen. Der Bewohner, der schlichten konnte, wurde dabei jedoch ebenfalls verletzt. Alle Beteiligten mussten vom Rettungsdienst versorgt werden.

Warum es zu der Rauferei gekommen war, ist bisher noch völlig unklar. Aufgrund der emotional sehr aufgeheizten Stimmung war eine abschließende Klärung des Sachverhalts vor Ort nicht möglich, teilt die Polizei mit. Die Ermittlungen dauern noch an.

Streithähne werden in separate Unterkünfte gebracht

Fest steht aber schon jetzt, dass die beiden Streithähne nicht mehr in derselben Unterkunft in Vöhringen wohnen werden. Denn die Ausländerbehörde weist den Männern zukünftig unterschiedliche Wohnunterkünfte zu.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der 25-jährige Haupttäter blieb nach seiner Identitätsfeststellung auf freiem Fuß. (az)

