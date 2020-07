vor 3 Min.

Rat lehnt Wohnraum statt Gewerbe ab

Nun befasst sich das Landratsamt mit dem Antrag aus Bellenberg

Ein Hauseigentümer in Bellenberg würde gerne seine Gewerberäume zu einer Wohnung umbauen und hat deshalb bei der Kommune eine Nutzungsänderung beantragt. Doch der Gemeinderat lehnte ab, weil sich das geplante Vorhaben negativ auf die künftige Entwicklung des Mischgebietes auswirken würde. Nun kommt das Landratsamt zu Wort.

Wie berichtet, sollen an der Auer Straße Teilbereiche einer Lagerhalle mit Bürogebäude in eine Wohnung umgebaut werden. Doch entlang der Auer Straße entspricht nur noch bei zwei von insgesamt elf Anwesen die Nutzung dem vorgegebenen Mischgebietscharakter. Bürgermeisterin Susanne Schewetzky ( CSU) hatte bei der Beratung des Antrags im Gemeinderat gesagt, dass sich idealerweise Gewerbe und Wohnungen die Waage hielten, aber auch andere Konstellationen möglich seien. Parteikollege Peter Gluche befürchtete, dass der Trend zuungunsten der Gewerbetreibenden nicht mehr aufzuhalten sei. Dietmar Jäckle, ebenfalls CSU, stellte die Frage nach einer Bebauungsplanänderung in den Raum, „wenn der Charakter eines Mischgebietes nicht mehr gegeben ist“. Wolfgang Schrapp (Freie Wähler) gab zu bedenken, dass auch das Landratsamt eventuell versäumt habe, den Charakter des Mischgebietes genauer im Blick zu behalten. Er sagte: „Ich mache mir Sorgen um die ganze Situation, bei Wohnbebauung geht es auch um den Umgriff, dem Gewerbe wird die Möglichkeit zur Entwicklung genommen.“ Daher gelte es, jetzt ein Signal zu setzen. Fraktionskollege Stefan Schaich stimmte ihm zu: „Wenn wir jetzt genehmigen, ist die weitere Entwicklung klar. Lehnen wir ab, ist es den Versuch wert, denn danach wird sowieso das Landratsamt eine Entscheidung treffen.“ Auch Dritter Bürgermeister Abdo De Basso (CSU) wollte sich bei seiner Entscheidung am vorgegebenen Charakter eines Mischgebiets orientieren: „Was haben wir zu verlieren?“, fragte er.

Bei drei Befürwortern wurde die Nutzungsänderung zugunsten von Wohnbebauung aber mehrheitlich abgelehnt. Nun wird sich die Baubehörde des Landratsamtes mit dem Antrag zu befassen haben. (lor)

Themen folgen