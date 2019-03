02.03.2019

Rathaussturm in Au: Bürgermeister wird zum Rockstar

Die Aumer Kröpf stellen Jürgen Eisen und den Stadtrat vor Gericht. Die Anklage umfasst viele „Schandtaten“

Von Wilhelm Schmid

Da half Illertissens Bürgermeister keine noch so gute Tarnung: Obwohl mit ellenlangem Bart, Hut, Sonnenbrille und E-Gitarre als Rockmusiker verkleidet, fanden ihn die Aumer Kröpf doch im Sitzungssaal des Rathauses. Mit viel „Arewie-Arewa“ wurden er und eine Reihe seiner Räte gefangen genommen. Dann ging es mit schräger Guggenmusik des Musikvereins von der Weikmannhalle zum Kulturringstadl, wo schon das Hohe Narrengericht wartete.

Nach der einleitenden Amtsgerichtspolka – Stadtrat Günter Miller war eigens freigelassen worden, um für das Gericht aufzuspielen – trug die Justiz eine lange Anklage vor. Werner Ohmayer als Vorsitzender Richter, Karl Hrdina als Beisitzer und Florian Rogg als Gerichtsdiener brachten in Reim und Lied die Schandtaten zu Gehör: Straße und Bahnübergang bei der Aumühle seien ein „Trauerspiel“, hieß es da, und obwohl die hiesigen Wünsche nicht mit denen der Bahn harmonierten, müsse nun endlich eine Lösung her.

Illertissen hat sogar den USA etwas voraus

Weikmannhalle und Vereinsheim waren die nächsten Kritikpunkte: Die Sanitäranlagen seien oft verstopft, und „im Vereinsheim hier in Au sehat d’Schtüahl scho aus wia d’Sau!“ Neue Polster für Stühle und Bänke, ein neuer Staubsauger und die Bar in der Halle gehörten hergerichtet, zumal das „aus dr Portokass“ bezahlt werden könne und der Bürgermeister doch „koi Ma für halbe Sacha“ sei. Dann wurde der Waben-Entwurf für den neuen Kindergarten kritisiert - man könne ja froh sein, dass Illertissen sich Bienen- und nicht Maulwurfstadt nenne, „sonscht miesstat d’Kendr en Erdhöhla hausa!“

Aber viel aktueller sei nun die Umbenennung von Bienen- in „Römerstadt“, weil man in der Vöhlinstraße noch allerlei finden werde. Das marode Hallendach auf dem „Vöhlineum“ könne durch ein Sonnensegel ersetzt werden, das Stadion werde zum „Circus Maximus“ und aus dem Bürgermeister werde schließlich „Princeps Optimus Gaius Jürgius“. Obwohl Illertissen eine kleine Stadt sei, habe man hier sogar den großen USA etwas voraus: Gemeint war die Siloballen-Mauer im Illertisser Süden. Dazu gab es den Rat: „Dann doant deam Trump doch den Gefalla, und schickat eahm dia Siloballa!“

Söders Auftritt in Au freut das Gericht

Dass Ministerpräsident Söder in Au aufgetreten sei, freute das Gericht. Aber falls der Papst einmal käme, ginge der gewiss in die Kernstadt, denn der käme ja immer dahin, „wo s’Elend am greaschta isch“. Damit war man bei der Verteidigung angelangt. „Jürgen Ironman“ habe allerlei in Gang gebracht: RunBikeRock, Sperrbezirk, Musiknacht, Energiesparfestival und die Auer Grundschule seien lobenswert, zumal sogar die Betlinshauser Kinder nach Au kämen. „Ons gfällt des guat, des isch a Sach – dia wellat it noch Diafabach!“ Denn: „In Diafabach, do geits halt Leit, dia brauchat Jaumer ond Gestreit!“ Deshalb könne man die Siloballenmauer, falls sie Trump nicht brauchen könne, einfach nach „Diafabach“ bringen, denn: „Deren Gezeter nervt auf Dauer, so hättat se a Klagemauer!“

Dann fiel das Urteil. Mit den darin geforderten fünf Tagessätzen zu je zehn Litern Bier wurde noch kräftig gefeiert.

Lesen Sie auch:

Die Narren regieren wieder in Dietenheim

Vöhringer Weiberfasching wird zur Riesensause

Mehr Bilder zu den Rathausstürmen in Au und Dietenheim finden Sie hier: