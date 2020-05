vor 25 Min.

Rauch dringt aus dem Technikraum eines Kühlhauses

Die Feuerwehr Illertissen rückte am Montagvormittag auf das Betriebsgelände eines Kühlhausbetriebs aus. Die Ursache für den Rauch war schnell gefunden.

Heiß gelaufene Keilriemen waren der Grund für einen Einsatz der Feuerwehr Illertissen am Montagvormittag.

In einem Kühlhausbetrieb am Ahornweg hatte die Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst. Beim Eintreffen der erste Feuerwehrfahrzeuge wurde Rauchentwicklung in einem Technikraum festgestellt. Wie sich herausstellte, war an einem Kompressor ein technischer Defekt aufgetreten, in dessen Folge die Keilriemen zu schleifen begannen, sodass sie zu rauchen begannen. Nachdem die Maschine stillgelegt war, wurde der Raum gelüftet und die Umgebung mit der Wärmebildkamera kontrolliert.

Mitarbeiter hatten das Gebäude verlassen

Als sicher war, dass kein weiterer Schaden vorlag, konnten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wieder abrücken. Die Arbeiter hatten zwischenzeitlich sicherheitshalber das Gebäude verlassen, sodass niemand verletzt wurde. Auch der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen in engen Grenzen bleiben. (wis)

