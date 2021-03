vor 42 Min.

Rauchentwicklung an Bauernhof in Illertissen: Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr ist am Dienstagvormittag zu einem Einsatz in Illertissen ausgerückt.

Weil sich Rauch an einem Bauernhof in Illertissen entwickelt hat, sind die Feuerwehr und die Polizei am Dienstagvormittag ausgerückt. Der Einsatzort befindet sich an der Josef-Rimmele-Straße. Das teilt die Polizei in einer Sofortmeldung mit.

Offenbar ist Feuer in einem Verbindungsbau zwischen Wohnhaus und Wirtschaftsbereich ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. "Personen kamen nach derzeitigem Stand nicht zu Schaden", so ein Sprecher des Präsidiums Schwaben Süd/West gegenüber unserer Redaktion.

Nähere Informationen folgen. (stz)

