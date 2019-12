18.12.2019

Rauchmelder schlägt Alarm in Schulzentrum

1000 Schüler und Lehrer verlassen Babenhauser Gebäude

Da war einiges los am Dienstagvormittag im Babenhauser Schulzentrum: Der Rauchmelder schlug gegen 10.15 Uhr Alarm, rund 1000 Schüler und Lehrer mussten das Gebäude verlassen, die Feuerwehr rückte an. Alles halb so wild, hieß es kurze Zeit später: Es sei in einem Werkraum zu einer leichten Rauchentwicklung gekommen, teilt die Polizei mit. Während Hausmeistertätigkeiten hatte sich im Absaugeschlauch einer Kreissäge ein Glutnest gebildet. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt, auch zu einem Sachschaden kam es nicht.

Der Polizei zufolge begaben sich die Mittel- und Realschüler mit ihren Lehrkräften „ruhig und geordnet“ aus dem Gebäude und auf den Schulhof. Das Glutnest konnte binnen weniger Minuten mit Wasser gelöscht werden. Realschuldirektor Martin Rister berichtet gegenüber unserer Redaktion, dass die Hausmeister, welche mit der Säge hantiert hatten, besonnen reagierten. Sie brachten den Brand demnach rasch unter Kontrolle.

„Ich bin auch stolz, dass das Gebäude innerhalb weniger Minuten komplett evakuiert war“, sagt Rister. „Aber so eine Situation ist natürlich mit Adrenalin verbunden.“ Für den Fall, dass die Kinder längere Zeit im Freien und damit in der Kälte hätten warten müssen, so Rister, hätte es einen Plan gegeben: Die Realschule wäre in die Turnhalle ausgewichen, die Mittelschule in die nahe gelegene Grundschule.

Der Schulunterricht konnte gegen 10.40 Uhr weitergehen. Im Einsatz waren die Babenhauser Polizei und die örtliche Feuerwehr. (stz)

