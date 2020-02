09:50 Uhr

Razzia: Polizei durchsucht ein Wohnhaus in Bellenberg

Die Polizei hat heute früh mehrere Objekte in den Landkreisen Neu-Ulm, Biberach und Dillingen durchsucht. Es ging dabei offenbar um Waffen und Drogen.

Einsatzkräfte der Polizei haben am Donnerstagmorgen mehrere Wohnungen in den Landkreisen Neu-Ulm, Biberach und Dillingen durchsucht. In Bellenberg (Kreis Neu-Ulm) durchsuchten die Polizeibeamten eine Wohnung in der Memminger Straße. Das bestätigte das Polizeipräsidium Kempten auf Anfrage unserer Redaktion.

Razzia in Bellenberg: Großaufgebot der Polizei vor Ort

Zeugen berichten von mehreren Einsatzfahrzeugen und einem größeren Aufgebot Polizeibeamten, die das Gebäude durchsuchten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Memmingen ging es bei der Durchsuchungsaktion um ein Ermittlungsverfahren, in dem es um den Besitz von Waffen und Drogen geht. Nähere Angaben wollen Staatsanwaltschaft und Polizei im Laufe des Tages dazu machen. (az)

