Rea-Garvey-Konzert: Traube hat bei Voting die Nase vorn

Spielt der irische Sänger Rea Garvey bald in der Traube in Bellenberg? Noch bis Montag kann per Online-Voting abgestimmt werden.

Sänger Rio Reiser war schon da, Musiker Fredl Fesl und Komiker Karl Dall ebenso: In der Traube in Bellenberg hatte bereits so mancher bekannte Künstler seinen Auftritt. Einen international gefeierten Popstar konnte man allerdings auch in der Kultkneipe bislang noch nicht begrüßen. Doch die Chancen stehen nicht schlecht, dass sich das bald ändern könnte.

Im Voting um das „Gaststuben-Konzert“ mit dem irischen Sänger Rea Garvey – initiiert vom Ulmer Radiosender Radio 7 – liegt die Traube derzeit auf Platz eins. „Ich setze alles in Bewegung, um das Konzert zu bekommen“, sagt Wirtin Christina Riegel. Ihre Aktivitäten scheinen Früchte zu tragen, wie der Sender in einer Pressemitteilung schreibt. Seit Montag läuft das Voting, an dem sich bislang 25000 Hörer beteiligt hätten. Mit 4500 Stimmen (18,6 Prozent) hat die Traube im Rennen um den Auftritt des Stars derzeit die Nase vorn – wenn auch nur knapp.

Rea-Garvey-Konzert: Bis Montag kann für die Traube abgestimmt werden

Um den Spitzenplatz behaupten zu können, müssen Fans des irischen Sängers – und der Kultkneipe – noch bis Montagabend kräftig die Werbetrommel rühren und abstimmen. Die Traube steht in Konkurrenz mit sieben weiteren Gaststuben und Lokalen und liefert sich nach Angaben des Senders derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem „Rifflhof“ in Burgrieden (Landkreis Biberach) und dem „Hackl Schorsch“ in Illmensee (Landkreis Sigmaringen).

Sammelt die Traube bis Montag die meisten Stimmen, könnten sich einige Fans schon bald zu den Klängen von Hits wie „Is it Love?“ oder „I’m All About You“ wiegen. „Egal wo ich sein werde, ich freue mich auf ein sehr privates Konzert“, verrät der Sänger in einem Interview des Senders. Stattfinden soll das Konzert am Donnerstag, 11. Oktober. Frei verkäuflich sind die Tickets dafür allerdings nicht – sie werden vom Sender nur verschenkt. Weitere Informationen zum Gaststuben-Konzert gibt es unter www.radio7.de.

