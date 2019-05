vor 44 Min.

Realschule für Musikförderung ausgezeichnet

Babenhauser Einrichtung erhält Zertifikat in München

Die Babenhauser Anton-Fugger-Realschule hat das Zertifikat des Musikförderprojekts „klasse.im.puls“ erhalten. Der bayerische Kultusminister Michael Piazolo hat dieses am Freitag in München insgesamt 16 Mittel- und Realschulen im Freistaat verliehen. Laut einer Pressemitteilung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus fördern diese Schulen in Musikklassen das gemeinsame Musizieren und Singen in besonderer Weise und stehen mit ihren Erfahrungen anderen Schulen unterstützend zur Seite.

Piazolo betonte bei der Veranstaltung in München, dass das Projekt „klasse.im.puls“ eindrucksvoll zeige, wie Musik Menschen zusammenbringt. Es eröffne den Schülern eine besondere musikalische Förderung – sei es, indem sie ein Instrument erlernen oder gemeinsam im Chor singen können. Das Projekt leiste damit einen wichtigen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen, denn: „Aktives gemeinsames Musizieren fördert die Kreativität und stärkt zugleich den Gemeinschaftssinn“, so der Minister. Für das Engagement dankte Piazolo den Beteiligten, etwa Wolfgang Pfeiffer, Professor für Musikpädagogik an der Universität Erlangen-Nürnberg, sowie dessen „klasse.im.puls“-Team, den Lehrern und Schülern der teilnehmenden Bildungseinrichtungen.

Im Rahmen von „klasse.im.puls“ musizieren im Schuljahr 2018/2019 bayernweit mehr als 10000 Schüler in etwa 470 Musikklassen, ob in Chorklassen oder Instrumentalgruppen. Sie wirken an Konzerten in und außerhalb der Schule mit. Die teilnehmenden Lehrer werden dafür in Fortbildungen geschult und tauschen ständig Erfahrungen aus.

Unter der Schirmherrschaft des Kultusministeriums wird das Musikförderprojekt seit 2009 auf Initiative des Lehrstuhls für Musikpädagogik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg durchgeführt, seit 2011 mit finanzieller Unterstützung des Bayerischen Sparkassenverbands. (az)

