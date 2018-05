05.05.2018

Rechnungsprüfer hatten noch Fragen

Nach Erklärungen verabschiedet der Rat die Babenhauser Jahresrechnung

Auch wenn der Babenhauser Marktgemeinderat die Jahresrechnung 2017 bereits im März zur Kenntnis genommen hatte, beschäftigte er sich kürzlich noch einmal mit dem Zahlenwerk. Denn der Rechnungsprüfungsausschuss unter Vorsitz von Miriam Loder-Unglert äußerte Einwände und Fragen.

Für den meisten Diskussionsstoff sorgte, wie berichtet, die Kosten für eine neu gepflanzte Hecke am Hofbrühl. Zudem bat der Ausschuss um eine Prüfung, ob die Miete, welche die Verwaltungsgemeinschaft für die Mitnutzung des Rathauses bezahlt, dem ortsüblichen Niveau entspricht. Laut Mietvertrag aus dem Jahr 2009 beträgt die Gebühr 1000 Euro pro Monat. Bürgermeister Otto Göppel zufolge umfasst die vermietete Fläche knapp 390 Quadratmeter, was einer Gebühr von aktuell 2,57 Euro pro Quadratmeter entspricht. Das ist nach seinen Worten „sehr günstig“. Allerdings existiere für Babenhausen kein Mietspiegel, der einen Vergleich ermöglicht. Über eine Erhöhung der Miete werde in einer der nächsten Sitzungen diskutiert.

Eine weitere Frage des Prüfungsausschusses betraf ein Grundstück südlich der neu gestalteten Frundsbergbrücke. Im Rahmen der Baumaßnahmen hatte eine Privatperson Lagerflächen zur Verfügung gestellt. Göppel sagte, dass die Kosten für die Wiederherstellung des Urzustands und die Entwässerung des Grundstücks ebenso beauftragt worden seien, wie die Bereitstellung eines Baustromverteilerschranks auf dem Privatgrundstück.

Außerdem erhielt der Markt einen Zuschuss aus der Kfz-Steuer von 72600 Euro pro Jahr zum Straßenunterhalt. Dieser erfolgt laut Bürgermeister pauschal je nach der Kilometerzahl der Gemeindestraßen. Das Recht, eine andere Grundlage zur Berechnung zu wählen, besteht laut Göppel nicht.

Eine weitere Anfrage hatte die Anschaffung eines iPhones für den Bauhofleiter im Fokus. Die vorgenommene Vertragsänderung sei billiger gekommen als das Gerät über eine Laufzeit zu finanzieren, begründete Göppel die Kosten.

Weiter erklärte er, dass es keine schriftliche Regel für die Ausstattung der Bauhofmitarbeiter mit Arbeitskleidung gebe. Neue Mitarbeiter würden mit Sicherheitsschuhen und Warnwesten ausgestattet, deren Ersatz nach Bedarf erfolgt. Zudem stelle der Markt eine Schnittschutzausrüstung für Waldarbeiten zur Verfügung. Der Marktrat nahm die Stellungnahmen der Verwaltung letztlich einstimmig zur Kenntnis.

Die Haushaltsüberschreitungen sind bis auf jene für Verkehrsanlagen im Gewerbegebiet und am Hofbrühl (17000 und 10000 Euro) sowie für Straßenbeleuchtung (27000 Euro) gemäß der Geschäftsordnung abgedeckt. Diese wurden nachträglich genehmigt. Die Kämmerin teilte mit, dass 2017 ein Sollüberschuss in Höhe von etwa 763900 Euro anfiel. (fs)