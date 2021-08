Versuchte Tötung in Regglisweiler: Polizei fahndet nach Verdächtigem

Ein Großeinsatz im Dietenheimer Ortsteil Regglisweiler erregte am Montagabend einiges Aufsehen in dem Dorf. Dort soll ein Mann versucht haben, eine Person umzubringen.

Im Dietenheimer Ortsteil Regglisweiler soll am Montagabend ein Mann versucht haben, jemanden zu töten. Ein großer Polizeieinsatz erregte in dem kleinen Ort einiges Aufsehen. Laut einer Augenzeugin standen fünf Kastenwagen der Polizei vor einer Gemeinschaftsunterkunft in dem Dorf.

Angeblich gibt es einen konkreten Tatverdächtigen, nach dem die Kripo Ulm aktuell fahndet. Das bestätigten die Ermittler gegenüber der Presse. Trotz mehrmaliger Nachfrage unserer Redaktion gibt die Polizei aber noch keine näheren Details zum Fall bekannt. Ein Pressesprecher verweist auf laufende Absprachen mit der Staatsanwaltschaft. (AZ)

