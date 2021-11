Region

Schnelle Nachricht, schlimme Folgen: Messenger werden Fall für Polizei

Über Chatgruppen werden kinderpornografische oder gewaltverherrlichende Inhalte oft unbedarft per Handy weitergeleitet. Doch schon der Besitz ist strafbar.

Die Polizei verzeichnet immer mehr Fälle, in denen illegale Inhalte wie Kinderpornografie via Smartphones verbreitet werden. Auch Mobbing ist ein Problem. Was Eltern tun können.

Von Kurt Kraus

Smartphones sind vielseitig: Man kann Nachrichten, Bilder und Videos verschicken, Filme streamen, Tickets kaufen, seinen Impfstatus nachweisen, Bankgeschäfte erledigen und vieles mehr. Handys haben aber auch Schattenseiten: Über sie werden verstärkt kinderpornografische und gewaltverherrlichende Inhalte verbreitet oder auch Mitschüler gemobbt. Die Polizei baut daher ihre Präventionsarbeit aus. Im Mittelpunkt stehen Kinder und Jugendliche, die oft unreflektiert und unbedarft illegale Inhalte verbreiten. Polizeipräsidentin Claudia Strößner, Erster Kriminalhauptkommissar Werner Stetter und Kriminalhauptkommissar Mark Schmid informierten in Memmingen über die Nutzung von Smartphones durch Kinder und Jugendliche. Das Motto: „Sehen Sie? Durch die Augen Ihrer Kinder!“ Allein die Verbreitung strafbarer Inhalte wie kinderpornografische Bilder habe seit dem Jahr 2018 um rund 400 Prozent zugenommen. Stetter, Leiter des zuständigen Kommissariats bei der Kripo Memmingen, stellt klar: Es sind nicht mehr Bilddateien im Umlauf – allein die vermehrte Verbreitung der Dateien über die verschiedenen Messenger-Dienste sorgt für die gewaltigen Steigerungen in diesem Deliktfeld. Kinder- und Jugendpornografie: Die Fallzahlen aus der Region 1 / 5 Zurück Vorwärts Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West registriert immer mehr Fälle, in denen Menschen illegale Inhalte auf Smartphones besitzen oder verbreiten . Seit Anfang des Jahres nahmen allein die Delikte, in denen es um den Besitz von Kinderpornografie geht, um 40 Prozent zu, verglichen mit demselben Zeitraum im Vorjahr. Seit 2018 stiegen die Fallzahlen sogar um mehr als 400 Prozent.

Im Landkreis Neu-Ulm ermittelte die Polizei in diesem Jahr (bis Oktober) gegen 26 Tatverdächtige, die Kinderpornografie besessen oder auch verbreitet haben sollen. Darunter sind vier Kinder (unter 14 Jahre alt) und acht Jugendliche (14 bis 18 Jahre alt). Damit geht fast die Hälfte der Fälle auf diese Altersgruppen zurück. Im Bereich Jugendpornografie sind es fünf Tatverdächtige, davon jeweils zwei Kinder und Jugendliche. Im Vergleich dazu die Zahlen aus dem Jahr 2018: Damals zählte die Polizei sieben Delikte in diesen beiden Bereichen im Landkreis Neu-Ulm, also deutlich weniger.

Im Nachbarlandkreis Unterallgäu sind die Zahlen noch etwas höher. Die Polizei verzeichnete heuer bis Oktober schon 36 Tatverdächtige, die Kinderpornografie besessen oder verbreitet haben sollen, darunter vier Kinder und zehn Jugendliche. In Bezug auf die Jugendpornografie sind es zwei Tatverdächtige, davon ein Jugendlicher. Im Jahr 2018 waren es insgesamt fünf Delikte.

Im Landkreis Günzburg gab es laut Polizei im Jahr 2018 insgesamt drei Verdächtige bei Fällen von Kinderpornografie, alles Erwachsene. In diesem Jahr seien es bereits 36 Verdächtige, davon drei unter 14 Jahre alt und elf Jugendliche. Bei Fällen von Jugendpornografie war es im Jahr 2018 ein Verdächtiger, ein Jugendlicher. Heuer sind es fünf Verdächtige, alles Erwachsene.

„Manch einer denkt sich gar nichts dabei, findet es vielmehr spaßig", sagt Stetter. Wer aber solch ein Bild zugeschickt bekomme, gewollt oder ungewollt, sei im Besitz von Kinderpornografie und habe sich damit strafbar gemacht. Was ist zu tun, wenn man so ein Bild bekommt? Auf keinen Fall sichern, den Chat löschen und Anzeige erstatten – zumindest aber dem Absender klarmachen, dass so etwas nicht geduldet wird, lautet die Antwort der Polizei. Für Schmid, beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West für die Kriminalprävention zuständig – also für die Verhütung von Straftaten –, sind vor allem unübersichtlich große Chatgruppen problematisch, „bei denen man gar nicht jedes einzelne Mitglied kennt". Polizei will Bewusstsein für Gefahren der Messenger-Dienste schaffen Es sei schwierig, den richtigen Zeitpunkt zu nennen, wann man einem Kind ein Handy anvertrauen kann, sagt Strößner, selbst Mutter zweier Kinder: „Auf keinen Fall zu früh, aber auch nicht zu spät." Schülerinnen und Schüler in der fünften oder sechsten Klasse seien in der Lage, Gefahren zu begreifen, weiß sie. Wichtig sei, dass Kinder Vertrauen zu ihren Eltern haben und mit diesen sprechen, wenn sie auf Inhalte stoßen, die sie erschrecken oder schockieren. Schmid ergänzt, man dürfe Kinder keinesfalls mit dem Handy sich selbst überlassen. Daher geht die Polizei verstärkt auf Schulen zu, um auch Lehrkräfte einzubinden und ein Bewusstsein für die Gefahren der Messenger-Dienste zu schaffen – und bildet sogenannte „Medienscouts" aus. Das sind ältere Schülerinnen und Schüler, die ihre jüngeren Kameraden „an die Hand" nehmen können. Schmid zeigt sich sichtlich berührt, als er auf einen Beitrag hinweist, den man im Netz abrufen kann: „Der Fall Amanda Todd". Dabei geht es um eine kanadische Schülerin, die sich wegen Cybermobbings das Leben genommen hat.

Günzburg Plus Günzburger bietet seine angebliche Tochter zum Missbrauch an

Landkreis Günzburg Kinderporno-Razzia im Unterallgäu und Kreis Günzburg: Polizei findet Kriegswaffen Info: Zwei bayerische Ministerien haben gemeinsam eine Kampagne ins Netz gestellt: www.machdeinhandynichtzurwaffe.de; eine Kampagne der Polizei gegen die Verbreitung von Kinderpornografie finden Sie unter www.soundswrong.de.

