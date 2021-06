Region Ulm/Neu-Ulm

12:01 Uhr

Unwetter entwurzelt etliche Bäume: Hier war die Feuerwehr gefordert

Plus Wieder fegt ein Unwetter über die Region, wieder müssen die Feuerwehren Schäden beseitigen. Ein Blick in die Kreise Neu-Ulm, Unterallgäu und Alb-Donau.

Von Wilhelm Schmid, Sabrina Karrer und Jens Noll

Erneut hat ein Unwetter in der Region gewütet. Etliche Bäume sind am späten Dienstagnachmittag entwurzelt worden. In Illertissen stürzte eine Birke auf ein Haus in der Vöhlinstraße. Bei Dietenheim hatten Autofahrer Glück im Unglück, als Bäume auf ihre Wagen krachten. Sie blieben unverletzt. Ein Überblick über Schäden, Unfälle und Feuerwehreinsätze im Landkreis Neu-Ulm und darüber hinaus.

