Reh mit Schussverletzung wird tot auf Feld gefunden

Die Polizei geht von versuchter Jagdwilderei aus.

Ein Landwirt hat am Dienstagnachmittag vor einer Woche, am 15. Oktober, auf seinem Feld westlich von Boos ein totes Reh entdeckt. Auffällig an diesem Tier war eine Verletzung im Bereich des Halses. Wie die Polizei mitteilt, wurden eine Streife der Memminger Polizei und zwei Jagdpächter hinzugezogen. Sie stellten fest, dass ein Schuss aus einer kleinkalibrigen Waffe die Verletzung verursacht hatte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand müsse von einer versuchten Jagdwilderei ausgegangen werden, heißt es im Pressebericht. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Memmingen um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat zu diesem Zeitpunkt im Bereich Boos etwas Verdächtiges beobachtet? (az)

Hinweise: Zeugen können sich unter Telefon 08331/1000 an die Polizeiinspektion Memmingen wenden.

