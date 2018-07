vor 34 Min.

Reichlich ramponiert: Wann wird Gebäude in Illereichen abgerissen?

Der Abbruch des baufälligen Anwesens in der Illereicher Marktstraße zögert sich offenbar noch hinaus. Bürgermeister Höß will noch mal mit der Besitzerin reden.

Wann wird das baufällige Gebäude in der Illereicher Marktstraße abgerissen? Der Bürgermeister fragt noch mal nach.

Von Armin Schmid

Das in seiner Bausubstanz schwer ramponierte Anwesen in der Marktstraße in Illereichen war Thema während der letzten Marktratssitzung. Die Einsturzgefahr hat nach Einschätzung des Ratsgremiums sogar noch zugenommen. Der Zweite Bürgermeister Ernst Wüst erkundigte sich, ob das markante Gebäude, das sich gegenüber vom Großen Tor befindet, nun abgerissen wird oder nicht. Bürgermeister Wolfgang Höß erläuterte, dass von Eigentümerseite aus eine Räumungsaktion durchgeführt wurde. Die war teurer als veranschlagt. Deshalb haben die Eigentümer die Marktgemeinde gefragt, ob sie einen Zuschuss zu den Kosten zahlen würde.

Der Bürgermeister berichtete, dass dies abgelehnt wurde. Das Gebäude selbst ist nach Auffassung von Wolfgang Höß noch einsturzgefährdeter als vor der Räumung. Beispielsweise seien die Fenster und Türen entfernt worden, die seiner Ansicht nach noch eine stabilisierende Wirkung auf das marode Mauerwerk hatten. Im Prinzip sei ein genehmigter Abbruchantrag vorhanden. Wann der umgesetzt werde, sei nicht bekannt. Höß kündigte an, nochmals mit der Eigentümerin Kontakt aufzunehmen und anzufragen, wie es nun weitergehe.

