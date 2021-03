vor 1 Min.

Reifenplatzer führt zu Unfall auf der A7 bei Vöhringen

Ein Autofahrer kollidiert mit Teilen eines Lastwagen-Anhängers auf der A7 bei Vöhringen. Er schafft es aber noch, sein Auto kontrolliert anzuhalten.

Ein Reifenplatzer am Anhänger eines Lastwagens hat am Dienstagnachmittag zu einem Unfall auf der A7 bei Vöhringen geführt. Ein 63-jähriger Mann war dort nach Angaben der Polizei mit seinem Lastwagen in Richtung Würzburg unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Vöhringen platzte plötzlich ein Reifen an dem Anhänger, wodurch sich die Karkasse und das Schutzblech lösten. Die beiden Teile blieben mitten auf der Fahrbahn liegen.

Der Autofahrer wurde bei dem Unfall bei Vöhringen nicht verletzt

Ein nachfolgender Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und kollidierte mit der Karkasse. Trotzdem konnte der Mann kontrolliert auf dem Seitenstreifen anhalten. Verletzt wurde er durch den Aufprall nicht. An seinem noch fahrbereiten Auto entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von ungefähr 1000 Euro. Der Schaden am Lastwagen-Anhänger wurde auf ungefähr 4000 Euro geschätzt. Die Autobahnmeisterei Vöhringen kümmerte sich um die Absicherung des Lkw-Gespanns, bis ein neuer Reifen montiert war. (AZ)

