vor 21 Min.

Reisen in Corona-Zeiten: Wer bucht jetzt schon Urlaub?

Den Koffer packen und in den Urlaub fahren? In der Corona-Pandemie ist das gerade schwierig.

Plus Die einen packen ihre Koffer - für die anderen ist Urlaub momentan keine Option. Wir haben Reisebüros im Kreis Neu-Ulm gefragt, ob die Kunden schon zum Buchen kommen.

Nachdem Mallorca von der Liste der Corona-Risikogebiete gestrichen worden war, wagte mancher wieder daran zu denken: Urlaub im Süden, Sonne auf der Haut, Füße im Sand. Nun prüft der Bund angesichts der Infektionszahlen und nach scharfer Kritik - warum Mallorca und nicht Ostfriesland? - ein vorübergehendes Verbot von Urlaubsreisen ins Ausland. Trauen sich die Menschen in der Region aktuell überhaupt an eine Reiseplanung? Das antworten Reisebüros in der Region.

Als am 14. März die Reisewarnung des Auswärtigen Amts für Mallorca - auch "Lieblingsinsel der Deutschen" genannt - aufgehoben wurde, hat mancher einen Buchungsboom für die Osterferien prophezeit. Auch im Reisebüro von Daniel Ehrmann in Babenhausen gingen prompt einzelne Anfragen ein. Generell planen ihm zufolge wieder mehr Menschen einen Urlaub als noch im November oder Dezember. Viele seien es aber nach wie vor nicht.

Bei den Urlaubszielen gehe die Tendenz klar in Richtung Deutschland und Europa, Fernreisen seien nicht gefragt, sagt Ehrmann und fügt an, dass es den Kunden aber gar nicht unbedingt um eine bestimmte Destination gehe. Die Möglichkeit, ohne größere Hindernisse wie einer Quarantänepflicht zu reisen, wiege mehr. Hinzukommt: Wenn aktuell Urlaub gebucht wird, dann mit Sicherheit - also nur unter Garantie eines kostenfreien Rücktrittsrechts.

Auch im Illertisser Reisebüro wurde schon Mallorca-Urlaub gebucht

Auch Victoria Dambacher, Inhaberin des Reisebüros Twin in Illertissen, berichtet von ein paar kurzfristigen Buchungen für einen Mallorca-Urlaub. Die Kunden würden demnächst abfliegen, so die Illertisserin. Dies dürften aber Ausnahmen sein. Die Reiselustigen sind ihr zufolge sehr vorsichtig, denn: "Die größte Angst der Kunden ist, dass sie wegen der Pandemie nicht mehr nach Hause kommen." Bei ihr werden momentan vor allem Reisen für den Sommer gebucht, zum Beispiel nach Griechenland. Dambacher sagt, dass Kunden momentan die Möglichkeit hätten, für wenig Geld eine Option zuzubuchen, die ihnen bis zwei Wochen vor Reiseantritt eine Umbuchung oder Stornierung mit voller Rückerstattung der Kosten gewährleistet.

Gabi Unseld, die ein Reisebüro in Senden führt, ist sich sicher: "Die Reiselust ist da!" Aber die Kunden seien sehr zurückhaltend angesichts der wechselnden politischen Entscheidungen: Sie informieren sich, erhalten Angebote - können sich aber oftmals nicht dazu durchringen, fix zu buchen. Sie könne diese Haltung, diese Unsicherheit, verstehen, aber aus Sicht eines Reisebüros sei die Situation gerade "unendlich schwierig".

Sie sagt: "Wir haben vor einem Jahr umgebucht auf dieses Jahr - und jetzt wird wieder storniert." Das Reisebüro bekomme kein Geld für die Beratung, die nun zumeist über E-Mail und Telefon erfolgt, sondern nur, wenn die Kunden die Reise auch antreten.

Die meisten wollen Urlaub in Deutschland machen

Die aufgehobene Reisewarnung für Mallorca hat zuletzt auch bei Gabi Unseld zu einzelnen Nachfragen geführt. "Aber das ist nicht der große Boom." Am größten sei das Interesse an Urlaub in Deutschland - an einer Auszeit an Nord- und Ostsee oder in den Bayerischen Alpen. Flugreisen würden erst ab September nachfragt. "Die Impfungen sind eine Hoffnung", sagt Unseld. Fernreisen allerdings werden lieber gleich auf 2022 verschoben.

Victoria Dambacher hofft, dass auf absehbare Zeit wieder Normalität in den Alltag und damit auch in die Tourismusbranche einkehre: "Ich habe seit über einem Jahr kein geregeltes Einkommen mehr. Es ist nicht mehr viel da." Außerdem verspricht sie sich einen positiven Effekt: Dass der Urlaub nach der Corona-Pandemie wieder stärker wertgeschätzt wird. "Das sind die wertvollsten Tage des Jahres. Wir müssen wegkommen von der Billigschiene, und ich glaube, dass dies so kommen wird."

Auch Ehrmann fordert, dass möglichst bald abzusehen sein sollte, ob im Sommer Urlaubsreisen möglich sind. Er erhofft sich ein Ziel, an dem sich sein Team orientieren kann. "Wir sprechen hier von einer nicht nur finanziellen, sondern auch psychischen Geschichte: Wenn man seit einem Jahr nichts anderes macht als Rückbuchungen, dann ist das schon zäh."

Lesen Sie auch:

Themen folgen