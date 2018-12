12.12.2018

Reumütige Autofahrerin

Frau gesteht Unfallflucht in Vöhringen

Erst flüchtete sie vom Unfallort, später zeigte sie sich reumütig: Ein Zeuge hat auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Industriestraße in Vöhringen am Montagvormittag beobachtet, wie eine junge Autofahrerin beim Ausparken einen anderen Wagen beschädigte.

Dem Polizeibericht zufolge fuhr die 21-Jährige danach einfach weiter. Der Zeuge wartete auf die Fahrerin des beschädigten Autos und teilte ihr das amtliche Kennzeichen der Unfallverursacherin mit. Die Frau rief die Polizei. Noch bevor die Streifenbesatzung am Unfallort eintraf, war die 21-Jährige zurückgekehrt. Gegenüber den Beamten zeigte sie sich reumütig. Den entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf etwa 2000 Euro. (az)

