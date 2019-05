14:03 Uhr

Richtig kreativ: Kleine Künstler zeichnen Kellmünzer Ansichten

Bei einem Zeichenkurs lernen Kinder, wie sie mit Kohle und Kreide naturgetreue Bilder auf das Papier bringen. Als Motto wurde diesmal ihr Heimatort ausgewählt.

Von Zita Schmid

Die Kellmünzer dürften die Motive kennen, die die jungen Künstler im Kurs von Evelyn Böhm auf das Zeichenpapier gebracht haben: Da ist beispielsweise der Balkon mit den geschwungenen und verschnörkelten Stäben aus Metall. Der gehört an ein Haus in der Ortsmitte. Oder das Römerdenkmal mit Säulen. Einheimische wissen: Das steht neben dem Rathaus. Bekannt ist auch der Eingang zum Dorfladen mit dem großen Schild über dem hölzernen Zauntor. Schwieriger wird es bei den Treppenstufen entlang einer verfallenen Hauswand. Hier muss manch Kellmünzer vielleicht kurz überlegen, bevor ihm einfällt, wo diese hingehören – nämlich zur alten Güterhalle beim Bahnhof.

Die Ziegelsteine an der Wand der alten Güterhalle waren schwierig zu zeichnen.

Kursleiterin Böhm hat die Motive zuvor im Ort fotografiert und diese Fotos dienten dann als Bildvorlage. Mit Bleistift, Zeichenkohle, Künstler- und Pastellkreide waren die insgesamt acht Mädchen und Buben im Alter von sechs bis 14 Jahren für diese durchaus anspruchsvolle Aufgabe am Werk. Und das Ergebnis beeindruckt, denn sie haben die Kellmünzer Motive treffend naturgetreu nachgezeichnet. „Natürlich mussten wir helfen“, sagt Böhm.

Die Zeichentricks der jungen Künstler

So sei es für die jungen Kursteilnehmer beispielsweise nicht einfach gewesen, die Proportionen auf Anhieb richtig aufs Papier zu bringen. Sie haben gelernt, Bildtiefe sowie Schatten und Licht mit unterschiedlich dicken Strichen oder Schraffierungen darzustellen. „Zuerst muss mit ganz weichem Bleistift vorgezeichnet werden“, erklärt Toni. „Ziegelsteine zu zeichnen war schwierig“, berichtet Kenan. Jetzt hat er gelernt, dass nicht jeder Stein genau nachgezeichnet wird, sondern die Konturen im Prinzip nur angedeutet werden müssen. Nicht ganz einfach war für Eva die Vorderansicht des Gebäudes, in dem der Dorfladen untergebracht ist. Doch jetzt zeigt das Mädchen, wie auch die anderen Kinder mit berechtigtem Stolz und sichtlicher Freude ihre fertigen Kunstwerke.

Der aktuelle Malkurs für Kinder ist der dritte, den Böhm in Kellmünz anbietet. Auch diesmal stellte ihr der TSV Kellmünz für die insgesamt sechs Unterrichtseinheiten Räume zur Verfügung. Die Idee, diesmal den Ort „Kellmünz“ als Thema zu nehmen, stammte von Bürgermeister Michael Obst. Die Kinder würden das eigene Dorf beim Malen entdecken und lernen, das eigene Lebensumfeld genau zu beobachten, sagt Obst. „Das ist wohl die beste Möglichkeit, die Schönheit unserer Heimat zu vermitteln“, ergänzt der Bürgermeister, der die fertigen Zeichnungen gerne im Rathaus ausstellen möchte.

Es soll auch Kurse für Erwachsene geben

Böhm ist gelernte Bauzeichnerin und freischaffende Künstlerin. Sie wohnt in Dettingen. Den Kurs bietet sie ehrenamtlich gemeinsam mit Sinan Ulusoy an. Er arbeitete als Kunstlehrer in Istanbul, wohnt inzwischen in Kellmünz. Dieser Kurs ist der erste, bei dem er als Lehrer mitwirkt.

Die jungen Maltalente kommen aus Dettingen, Kellmünz und Sinningen. Böhm will den „Kunstkreis Illertal“, wie sie die Gruppe betitelt hat, weiterführen. „Geplant sind in zeitlichen Abständen verschiedene Kunstprojekte für Kinder und zusätzlich auch für Erwachsene“, sagt sie. Nicht als Verein, sondern nach wie vor als lockere und offene Interessensgemeinschaft. Alle Kunstinteressierte sollen hier die Möglichkeit bekommen, selbst kreativ zu werden.