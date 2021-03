15:49 Uhr

Riesen-Würfel und High-Heel-Tanz: Das kommt auf Ana in GNTM-Folge acht zu

Plus In der kommenden "Germany's Next Topmodel"-Episode ist Ana Martinovic in einem kuriosen Foto-Shooting und als Tänzerin gefordert. Die Nersingerin macht sich Sorgen.

Von Maximilian Sonntag

In der siebten Folge von " Germany's Next Topmodel" präsentierte sich Ana Martionvic aus Nersingen-Leibi stark. Zusammen mit Dascha und Alex gehörte die 20-jährige BWL-Studentin aus dem Kreis Neu-Ulm zu den besten drei Nachwuchsmodels. Sowohl beim Videodreh für einen Werbespot im 80er-Jahre-Stil, als auch beim anschließenden Social-Media-Walk überzeugte sie Modelmama Heidi Klum und Gatsjurorin Stefanie Giesinger. Dieses Mal muss Ana sich in einem kuriosen Fotoshooting präsentieren und ihre Tanzküste unter Beweis stellen. Das erwartet die 20-Jährige in der achten GNTM-Folge.

Ana muss sich in einem drehenden Riesen-Würfel in Szene setzen

Die Aufgaben für die Nachwuchsmodels werden immer schwieriger. Auch dieses Mal startet die Episode, wie so oft, mit einem Fotoshooting – Achtung Drehwurmgefahr. In futuristischen Neon-Outfits müssen sich die GNTM-Mädels in einem sich ständig drehenden Würfel vor der Kamera "topmodel-like" in Szene setzen. Zusätzliches Schwierigkeitslevel: Der Würfel hängt in sechs Metern Höhe. Orientierungsverlust vorprogrammiert. Die 21-jährige Kölnerin Romina ist besorgt: "Ich habe so Höhenangst, ich bin voll am Zittern, aber ich schaue jetzt nur in die Kamera."

Aber kein Grund zu Beunruhigung, die Nachwuchsmodels sind gesichert. So auch Ana, die sich in ihrer knallorangefarbenen Kostümierung im Würfel-Karussell gleichzeitig gegen drei andere Models durchsetzen muss. "Ich will meine Mädchen im direkten Vergleich miteinander sehen und habe sie deshalb in Gruppen eingeteilt. Jetzt möchte ich wissen, wer positiv auffällt und wer ein bisschen schwächelt", sagt Heidi Klum. Duellcharakter, drehender Würfel und futuristische Outfits – was will das GNTM-Herz mehr?

Nersingerin ist vor High-Heel-Tanz besorgt

Die auf das Shooting folgende Challenge hat es aber dann tatsächlich genauso in sich. Die GNTM-Nachwuchsmodels müssen tanzen – und zwar auf Stöckelschuhen. "High-Heel-Dance ist total angesagt. Viele Stars haben das in ihren Musikvideos bereits gemacht. Meine Mädchen stellen sich hier einer Herausforderung, die bereits Künstlerinnen wie Beyoncé und Jennifer Lopez gemeistert haben", sagt Heidi Klum. Somit dürfte am Donnerstagabend ein bisschen Hollywood-Flair über den Bildschirm der Heimkinos flimmern – wow!

Zuvor ist aber Üben, Üben, Üben angesagt. Ana aus Nersingen ist wegen des High-Heel-Auftritts besorgt: "Vor der Performance habe ich äußerst großen Respekt. Ich habe so was noch nie getanzt. Ich habe ein bisschen Angst, mich zu blamieren."

Valentina Sampaio ist Gastjurorin in GNTM-Folge acht

Zum Abschluss der achten "Germany's Next Topmodel"-Episode müssen die Mädels einen selbstbewussten Entscheidungswalk auf den Laufsteg zaubern. Bewertet werden sie dabei nicht nur von Heidi Klum, sondern auch von Model und Schauspielerin Valentina Sampaio. Wie sich Ana aus Nersingen in der kommenden GNTM-Folge schlägt, kann am Donnerstagabend um 20.15 Uhr auf ProSieben verfolgt werden.

