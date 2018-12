11:59 Uhr

Ritzisrieder eröffnen den Advent

Wie die Musiker eine vorweihnachtliche Atmosphäre in der Kirche schaffen

Von Ralph Manhalter

Zahlreiche Besucher sind am Sonntagabend in die Pfarrkirche nach Ritzisried gekommen, um dem Adventskonzert des örtlichen Musikvereins beizuwohnen. Eine hervorragende Choreographie bewirkte ein ausgesprochen harmonisches Zusammenwirken zwischen Musikkapelle und Kirchenorgel. Bereits das Stück „Trumpet Tune“ von Henry Purcell, gespielt von Blechbläsern, welche auf der Empore platziert wurden, ließ die Qualität des anschließend Gebotenen erahnen. Dabei wurden in erster Linie modernere Werke präsentiert, wie der raumfüllende, von den barocken Stuckornamenten wiederhallende, von Simon & Garfunkel komponierte „Sound of Silence“.

Ritzisrieder Jahreskonzert: Besinnliche Klänge in der Kirche

Neben besinnlichen Gedanken zum Thema Stille und zur Kommerzialisierung des Weihnachtsfestes stand die Ehrung langjähriger Vereinsmitglieder durch den Vorsitzenden Wolfgang Eckel auf dem Programm (Bericht folgt). Der zweite Teil der gut eineinhalbstündigen Aufführung wurde zum Wechselspiel der eingesetzten musikalischen Möglichkeiten: Das Stück „Highland Cathedral“ wirkte durch die vorhandenen Instrumente durchaus authentisch, auch wenn sich Dirigent Stefan Eckel am liebsten jemanden ins Orchester wünschte, der das Dudelsackspielen beherrsche.

Erstmalig an der Ritzisrieder Orgel gastierte Jens Gunther, seines Zeichens Hobbyorganist und Arbeitskollege Eckels. Es bedurfte angeblich keiner großen Überredungskunst, ihn für das diesjährige Adventskonzert zu gewinnen, was ohne Zweifel als Gewinn zu sehen war.

Ebenfalls ihren ersten Auftritt hatte die junge Sängerin Laura Mayer, die erst vor Kurzem vom Verein engagiert wurde. Mit ihrer kraftvollen Stimme übernahm sie den vokalen Part von Gabriella’s Song. Schwierigkeiten bot allein die Technik: Zunächst dominierte die Stimme das Orchester, während sie beim instrumentalen crescendo nur noch schwerlich vernehmbar war. Dies tat aber dem ansonsten gelungenen Auftritt keinen Abbruch.

Das traditionelle gemeinsame Weihnachtssingen beendete mit „O Du Fröhliche“, „Fröhliche Weihnacht überall“ und „Großer Gott, wir loben Dich“ den abwechslungsreichen Abend.

Nach den viel applaudiertem Beiträgen des Jahreskonzerts der Ritzisrieder bestand noch die Möglichkeit, im benachbarten Stadel den dortigen kleinen Weihnachtsmarkt zu bestaunen.

