90 Jahre, 90 Bäume: Verein aus Schießen ruft zu Neupflanzungen auf

Plus Nachdem der Obst- und Gartenbauverein Schießen sein 90-jähriges Bestehen nicht feiern konnte, hat er eine Aktion für ganz Roggenburg gestartet.

Wo ein Wille ist, ist auch ein Baum - getreu diesem Motto hat der Obst- und Gartenbauverein Schießen eine Aktion gestartet, um Roggenburg noch grüner zu machen. Für jedes Jahr seines Bestehens möchte der Verein einen Baum in der Gemeinde pflanzen. Die Gemeindeverwaltung unterstützt den OGV dabei, erste Interessenten aus der Bürgerschaft haben sich bereits beim Vorsitzenden Rainer Schneider gemeldet. Doch um die angestrebte Zahl an Neupflanzungen zu erreichen, sind alle Bürgerinnen und Bürger Roggenburgs zur Teilnahme aufgerufen. Wer mitmacht, erhält einen finanziellen Zuschuss.