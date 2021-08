Roggenburg/Bellenberg

17:55 Uhr

Hochwasser-Katastrophe: So hilft Roggenburg einer betroffenen Kommune

In Dernau in Rheinland-Pfalz wurde unter anderem die Brücke über die Ahr durch die Flut total zerstört. Firmen und Privatleute aus Roggenburg sowie die Gemeinde helfen dort mit Spenden.

Plus Ein überfluteter Ort in Rheinland-Pfalz profitiert von der Hilfe aus Roggenburg. Eine Firma aus Bellenberg stellt der Region Profi-Reinigungsgeräte zur Verfügung.

Von Jens Noll

Es ist kein hoher Betrag, aber diese Spende soll symbolische Bedeutung haben - und idealerweise andere Kommunen in der Region zum Nachahmen animieren. Die Gemeinde Roggenburg spendet 2000 Euro an Betroffene der Hochwasser-Katastrophe im Westen Deutschlands. Durch die verheerenden Überschwemmungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Mitte Juli kamen, wie berichtet, nicht nur zahlreiche Menschen zu Tode. Die Infrastruktur wurde vielerorts so stark beschädigt, dass der Wiederaufbau die betroffenen Kommunen vor immense Herausforderungen stellt und noch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Ein Ort kann sich nun über Unterstützung aus Roggenburg freuen.

