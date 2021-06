Betrunkener stürzt in Roggenburg von Motorrad und wird dabei verletzt

In Roggenburg verliert ein 41-Jähriger plötzlich die Kontrolle über sein Motorrad. Ein Test ergibt, dass der Mann viel Alkohol getrunken hatte.

Bei einem Verkehrsunfall in Roggenburg hat sich am Mittwochabend ein Motorradfahrer verletzt. Der 41-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfall hat für den Mann allerdings noch weitere Konsequenzen, weil der 41-Jährige unter Alkoholeinfluss stand.

Unfall in Roggenburg: Motorradfahrer stürzt - Alkoholtest ergibt einen Wert von zwei Promille



Dem Polizeibericht zufolge fuhr der Mann gegen 19.30 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Hauptstraße in Roggenburg in nördliche Richtung, im Bereich der Roggenschenke verlor er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Ohne Fremdeinwirkug stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich dabei.

Wie die Polizei weiter mitteilt, ergab ein Alkoholtest vor Ort einen Wert von gut zwei Promille, weshalb zudem eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt wurde. Die Folge für den 41-Jährigen: Gegen ihn läuft ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

