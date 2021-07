Roggenburg will den Schlittenberg in Biberach erhalten

Plus Der Weißenhorner Stadtförster möchte eine Fläche in Biberach aufforsten, die bei Schlittenfahrern beliebt ist. Roggenburg bittet um einen Kompromiss.

Schon Weißenhorner Stadträte hatten Kritik an dem Vorhaben geäußert, nun hat auch der Roggenburger Gemeinderat daran erinnert, dass das winterliche Vergnügen nicht vergessen werden sollte. Die Stadt Weißenhorn möchte eine landwirtschaftliche Fläche auf Biberacher Gemarkung aufforsten, doch ein Teil davon, eine Wiese mit starkem Gefälle, wird seit Jahrzehnten als Schlittenberg genutzt. Das forstwirtschaftliche Vorhaben soll diese Tradition nicht unterbinden.