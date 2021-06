Roggenburg

Bischof Bertram Meier spricht in Roggenburg über die Krise der Kirche

Plus Die Prämonstratenser feiern das 900-jährige Bestehen ihres Ordens. In seiner Predigt sprach der Bischof auch über die aktuellen Ereignisse, die die Kirche erschüttern.

Von Andreas Brücken

Für einen würdigen Rahmen, das 900-jährige Bestehen des Ordens der Prämonstratenser in Roggenburg zu feiern, haben sich die Mitglieder des Festausschusses einiges einfallen lassen. Doch seien diese Vorhaben „wie auf einem Förderband in den Abgrund gewandert“, räumte Pater Stefan Kling ein. Dass dennoch ein Gottesdienst in kleinem Rahmen möglich ist, sei ein Grund zur Dankbarkeit, sagte Pater Stefan weiter. Rund 100 Besucher nahmen am Pontifikalamt in der Klosterkirche teil, rund 1700 Zuschauer schalteten sich online an den heimischen Bildschirmen zu.

