Roggenburg

vor 32 Min.

Daniel Mayer möchte als "Landei" frischen Wind in den Bundestag bringen

Plus Mit Daniel Mayer aus Roggenburg stellen die Freien Wähler einen jungen Kandidaten zur Bundestagswahl auf. Mobilität ist ein Fachgebiet des 28-Jährigen.

Von Jens Noll

Von seinem Esstisch aus hat Daniel Mayer freie Sicht auf die Türme der Klosterkirche in Roggenburg. Doch sein Blick geht in diesen Tagen noch weiter, zu einem noch bekannteren Bauwerk. Der 28-Jährige will für die Freien Wähler in den Bundestag einziehen. "Es wäre nicht schlecht, wenn ich als Landei in Berlin was zu melden hätte", sagt er. Schon bei den Kommunalwahlen 2020 versuchte Mayer, in der Politik Fuß zu fassen. In den Gemeinderat oder Kreistag wurde er allerdings nicht gewählt. Jetzt wagt er sich mit neuem Erscheinungsbild an die Bundespolitik heran.

