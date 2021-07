"Diademus"-Festival in Roggenburg bietet 2021 noch mehr Programm

Plus Nachtkonzerte, Goldberg-Variationen und neue Spielorte - Freunde der Alten Musik dürfen sich auf "Diademus" 2021 freuen. Bald beginnt der Ticketverkauf.

Ab 10. Juli gibt es Tickets: Das Diademus-Festival in Kloster Roggenburg findet im August statt - und es startet mit zwei Neuerungen. Fünf statt bislang drei Konzerte gehören zum Festivalprogramm, und eines davon geht aus dem Areal des Klosters Roggenburg hinaus.