Ein altes Kreuz in Roggenburg steht nun am neuen Aussichtsplatz

Zum 90-jährigen Bestehen pflanzte der Obst- und Gartenbauverein Schießen rund 90 Bäume. Mit zwei Sommerlinden, die einen besonderen Platz bei dem historischen Kreuz erhielten, endet die Aktion.

Einen neuen kleinen Aussichtspunkt installierten Freiwillige aus Roggenburg am Freitagnachmittag nahe des neuen Hochbehälters bei Biberach. Mit der Versetzung des renovierten Feldkreuzes wurden zwei Bäume gepflanzt – und eine Bank für Spaziergänger soll auch noch aufgestellt werden. Mitglieder des Vereins für Heimatpflege sowie der Obst- und Gartenbauvereine Biberach/Asch sowie Schießen pflanzten die beiden Sommerlinden gemeinsam, die das gut 100 Jahre alte Feldkreuz nun umrahmen.

Das Kreuz, berichtete Heimatvereinsvorsitzender Ludolf Karletshofer, hatte am alten Standort, nur wenige Hundert Meter entfernt an der Staatstraße 2019, arg gelitten: Der Verkehr, vor allem Lastwagen, hatten dem Fundament zugesetzt, es war stark ramponiert. Das Kreuz samt Podest sei etwas abgesunken. Gestiftet worden war es einst, im Jahr 1894, von Johann Hopp, ehemaliger Biberacher Bürgermeister, dessen namensgleicher Enkelsohn nun tatkräftig bei der Pflanzung mithalf.

Das Kreuz markiert einen Aussichtspunkt für Spaziergänger

Neu befestigt hat das Feldkreuz Heimatvereinsmitglied Franz Zeh, und Vereinskollege Johann Sauter hatte die Schrift bereits 2014 erneuert, als das Kreuz saniert wurde und ein Fundament aus Granit erhielt. Jetzt markiert es den neuen Aussichtspunkt auf halbem Weg zwischen Roggenburg und Biberach, der Spaziergängern bei schönem Wetter rundum Weitsicht bietet.

Die neuen Linden am Feldkreuz bilden gleichzeitig den Schlusspunkt der Jubiläums-Pflanzaktion des Obst- und Gartenbauvereins Schießen, der zum 90. Jahrestag der Vereinsgründung in der letzten Zeit fast 90 neue Bäume im Gemeindegebiet gepflanzt hat. Sowohl auf öffentlichen Flächen als auch in Privatgärten. Am Freitagnachmittag setzten die Mitglieder gemeinsam noch 15 Bäume auf einer Ausgleichsfläche der Kommune . „Es hat alles gut geklappt“, resümierte Vereinschef Rainer Schneider. Wer sich an der Aktion mit einer Baumpflanzung beteiligte, erhielt einen Zuschuss vom Verein. „Wir haben fast alle Gutscheine ausgegeben“, so Schneider nun.