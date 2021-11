Roggenburg

vor 48 Min.

Für mehr Umweltschutz: Roggenburger Reitstall soll grüner werden

Plus Der Roggenburger Reitverein will sich nicht nur um seine Pferde kümmern. In einem neuen Projekt rücken auch Wildtiere, die rund um den Stall ihr Zuhause haben, in den Fokus.

Von Andreas Brücken

Die Liebe zum Tier und zur Natur hat beim Reitsportverein in Roggenburg schon eine lange Tradition. Nun wollen sich die Mitglieder auf den Weg zum "Grünen Stall" machen. So nennt sich das Projekt, mit dem die Verantwortlichen des Vereins das Potenzial für mehr Umweltschutz nutzen wollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen